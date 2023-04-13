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Открывшие стрельбу в Москве сдались в полицию

Устроившие стрельбу в столице, в ходе которой пострадал человек, самостоятельно пришли в полицию, заявила замруководителя пресс-службы ГУ МВД по городу Екатерина Гузь.

Открывшие стрельбу в Москве сдались в полицию
© РИА Новости

Инцидент произошел вечером в среду в Щербинке, там неизвестный, по предварительным данным, открыл огонь из травматического оружия и скрылся, один человек пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Гузь.

Ранение получил мужчина 2000 года рождения, он также стрелял вместе с тремя другими участниками происшествия, после чего скрылся с места.

Через некоторое время на Варшавском шоссе нашли машину подозреваемых, их личности также установили. Подозреваемые поняли, что не смогут уйти от ответственности, и сами явились в полицию.

У них изъяли гладкоствольное охотничье ружье и травматический пистолет. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

Ранее источник сообщал, что москвич решил открыть стрельбу в отделении Сбербанка после того, как его на это уговорили телефонные мошенники.

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