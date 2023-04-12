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Бывший депутат Брюханова стала фигуранткой дела о фейках о ВС РФ

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Бывший муниципальный депутат Анастасия Брюханова попала под следствие, ее обвиняют в публикации фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Бывший депутат Брюханова стала фигуранткой дела о фейках о ВС РФ
© РИА Новости

Брюхановой вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России»). Девушке грозит до пяти лет колонии. По данным следствия, она разместила видео на YouTube, в котором обвинила российских военных в гибели мирных жителей в украинской Буче.

Брюханова — бывший мундеп московского района Щукино. Там она возглавляла комиссию по ЖКХ и благоустройству. В 2021 году стала кандидатом в Госдуму. Получила 23,28 процента голосов, ее опередила кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская.

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