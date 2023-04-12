В штате Индиана произошёл крупный пожар на складе пластика

В городе Ричмонд, который располагается в американском штате Индиана, произошёл крупный пожар на складе пластика.

Согласно опубликованным видео с места инцидента, в небо поднимаются клубы чёрного дыма. Власти уже призвали жителей соседних районов не открывать окна и, по возможности, не выходить на улицу, а всех, кто живет в радиусе километра от места ЧП, — эвакуироваться.