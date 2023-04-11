Упавший в Ленобласти объект опознали

Упавший в районе Всеволожска в Ленинградской области объект опознали — им оказался метеорологический зонд Росгидромета. Об этом Михаил Ильин в беседе с РБК.

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О падении воздушного шара с закрепленной на нем электроникой стало известно 11 апреля. Отмечается, что шар обнаружили около 18:00. Купол был сдут, к объекту были прикреплены провода и электронные устройства.