СК подтвердил массовые обыски у полицейских в Ростовской области

Следственный комитет России подтвердил сообщения об обысках у сотрудников полиции и гражданских лиц в Ростовской области и возбуждении уголовного дела по статьям об организации преступного сообщества и взятках. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Известно, что среди фигурантов уголовного дела о коррупции и преступном сговоре — бывшие и действующие сотрудники ГУ МВД по региону Дмитрий Рыбалко, Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и ряд других. Преступное сообщество было раскрыто при участии ФСБ.
Группировка брала с населения взятки «за непривлечение к административной и иной ответственности лиц осуществляющих торговую деятельность в сфере потребительского рынка на территории г. Ростова-на-Дону, у которых имелись явные признаки административных иных правонарушений». Ежемесячно с «подопечных» взималось от 3 до 50 тыс. рублей. Всего преступники заработали не менее 25 млн рублей.