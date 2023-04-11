СК подтвердил массовые обыски у полицейских в Ростовской области

Следственный комитет России подтвердил сообщения об обысках у сотрудников полиции и гражданских лиц в Ростовской области и возбуждении уголовного дела по статьям об организации преступного сообщества и взятках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Известно, что среди фигурантов уголовного дела о коррупции и преступном сговоре — бывшие и действующие сотрудники ГУ МВД по региону Дмитрий Рыбалко, Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и ряд других. Преступное сообщество было раскрыто при участии ФСБ.