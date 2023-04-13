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37 минут назад

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Томске

Ura.Ruиещё 1

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за 80-летней пассажирки, которая потеряла сознание. Инцидент произошел 12 апреля на рейсе ХабаровскЕкатеринбург. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Томске
Фото: ura.ruura.ru

«Рейс Хабаровск — Екатеринбург авиакомпании „Уральские авиалинии“ ушел на запасной аэродром Томска. Женщина 80-ти лет потеряла сознание», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Там заявили, что экстренная посадка действительно была, однако женщине было не 80 лет, а 74 года.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Москва-Екатеринбург-Благовещенск, вынужденно приземлился в аэропорту Хабаровска. Авиалайнер совершил посадку из-за тумана в Благовещенске.

Происшествия,Уральские авиалинии,Хабаровский аэропорт,
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