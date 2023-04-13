Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Томске

Самолет « Уральских авиалиний » совершил экстренную посадку из-за 80-летней пассажирки, которая потеряла сознание. Инцидент произошел 12 апреля на рейсе Хабаровск — Екатеринбург . Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Там заявили, что экстренная посадка действительно была, однако женщине было не 80 лет, а 74 года.