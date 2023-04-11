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Более 20 полицейских Ростова подозреваются в организации преступной группы

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В Ростове-на-Дону более 20 высокопоставленных полицейских подозреваются в организации преступного сообщества и получении взяток в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

Более 20 ростовских полицейских подозревают в создании ОПГ
© globallookpress.com

Как уточнили в пресс-службе СК РФ, в настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «организация преступного сообщества», «получение взятки». Сообщается, что в рамках следственных мероприятий было проведено более 40 обысков.

Следователи полагают, что, начиная с июля 2015 года, в Ростове было организовано преступное сообщество под руководством экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по городу Дмитрия Рыбалко. В группировке состояли и другие должностные лица местного ГУ МВД, а также жители региона.

Группа совершала преступления коррупционной направленности, в частности, получала взятки за непривлечение к ответственности лиц, занимающихся торговлей в сфере потребительского рынка. Всего подозреваемые получили взятки на общую сумму как минимум 25 млн рублей. В настоящее время руководство ГУ МВД региона проводят служебную проверку.

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