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Супруга экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» избила шестилетнего мальчика

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Супруга бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Константина Макарова Елена избила шестилетнего мальчика. Как сообщает Telegram-канал SHOT, по словам матери пострадавшего, конфликт произошел в небольшом кафе в Уфе, куда она вместе с мальчиком и его друзьями пришла перекусить.

В том же заведении находилась Макарова, которая сперва спокойно общалась со всеми и выпивала, а после стала кричать и оскорблять сидевшего напротив нее ребенка. Мать заступилась за мальчика и между женщинами случилась драка.

После этого маму вывели на улицу подышать, а ребенок остался наедине с женой хоккеиста. В этот момент Макарова стала бить его — по словам пострадавшего, женщина схватила его за капюшон и стала лупить. На теле ребенка остались ссадины, а судмедэкспертиза нашла кровоизлияния на голове. По словам мальчика, Макарова говорила ему, чтобы он ей «больше никогда не попадался на глаза».

У самой Макаровой другая версия событий. По ее словам, малолетнего ребенка она не била, а ссадины у него появились из-за драки, которую устроили сами дети.

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