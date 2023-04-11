Более 20 ростовских полицейских подозревают в создании ОПГ

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе; получение взятки"). В числе фигурантов более 20 человек", - говорится в сообщении.