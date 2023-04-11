Более 20 ростовских полицейских подозревают в создании ОПГ

Более 20 ростовских полицейских подозревают в организации преступного сообщества
Более 20 высокопоставленных полицейских Ростова-на-Дону подозреваются в организации преступного сообщества. Возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе; получение взятки"). В числе фигурантов более 20 человек", - говорится в сообщении.
СК провел более 40 обысков по местам их службы.
"В настоящее время совместно с ГУСБ МВД России проводятся более 40 обысков по местам службы и жительства подозреваемых", - говорится в сообщении.