$79.50+0.1487.10+0.37

Ученые предупредили об угрозе схода селевых потоков из-за извержения вулкана Шивелуч

На Камчатке возможен сход селевых потоков в связи с извержением вулкана Шивелуч. Об этом предупредил директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров, его слова опубликованы в Telegram-канале филиала.

Ученые предупредили об угрозе из-за извержения вулкана на Камчатке
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Как рассказал Чебров, в течение ближайших суток не рекомендуется двигаться по трассе Ключи-Усть-Камчатск, так как воздух в этом районе сильно нагружен пеплом, что вредно для здоровья людей и оказывает негативное влияние на технику.

Кроме того, подчеркнул директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, "возможно перемывание трассы селевым потоком", что уже наблюдалось ранее при извержениях подобного масштаба. Он пояснил, что ситуация становится опасной из-за того, что раскаленные пирокластические потоки Шивелуча плавят снег у подножия вулкана.

Извержение Шивелуча произошло в ночь на 11 апреля по местному времени и достигло пароксизмальной стадии, или схода потоков раскаленной массы со склонов. В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН отметили, что высота выброса, оцененная по сейсмическим данным, составила 20 км. Пепел достиг высоты 16 км. Облако пепла распространяется главным образом в западном направлении, но сильные пеплопады прошли в Ключах, Майском, Козыревске.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий