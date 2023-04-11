Ученые предупредили об угрозе из-за извержения вулкана на Камчатке

На Камчатке возможен сход селевых потоков в связи с извержением вулкана Шивелуч. Об этом предупредил директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров, его слова опубликованы в Telegram-канале филиала.

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Как рассказал Чебров, в течение ближайших суток не рекомендуется двигаться по трассе Ключи-Усть-Камчатск, так как воздух в этом районе сильно нагружен пеплом, что вредно для здоровья людей и оказывает негативное влияние на технику.

Кроме того, подчеркнул директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, "возможно перемывание трассы селевым потоком", что уже наблюдалось ранее при извержениях подобного масштаба. Он пояснил, что ситуация становится опасной из-за того, что раскаленные пирокластические потоки Шивелуча плавят снег у подножия вулкана.