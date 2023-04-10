Ограбление МФО в Петербурге попало на видео

Ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения. Грабитель в робе и медицинской маске вежливо потребовал у сотрудника финансовой организации «все деньги», а также вежливо уточнил, что совершает «типо ограбление». Проследовав за сотрудником в подсобку, мужчина забрал содержимое сейфов, после чего поспешил скрыться. В данный момент его разыскивают сотрудники полиции.