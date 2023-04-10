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Ограбление микрофинансовой организации в Петербурге попало на видео

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Вечером 10 октября мужчина, вооружённый пистолетом, ограбил микрофинансовую организацию в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

Ограбление МФО в Петербурге попало на видео
© РИА Новости

Ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения. Грабитель в робе и медицинской маске вежливо потребовал у сотрудника финансовой организации «все деньги», а также вежливо уточнил, что совершает «типо ограбление». Проследовав за сотрудником в подсобку, мужчина забрал содержимое сейфов, после чего поспешил скрыться. В данный момент его разыскивают сотрудники полиции.

Ранее полиция задержала жителя Омска за ограбление магазина с перебинтованной головой.

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