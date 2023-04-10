Лава вулкана Шивелуч может перекрыть трассу на Камчатке

На Камчатке в понедельник, 10 апреля, произошло извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового облака достигла 15 км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии ДВО РАН.
В институте пояснили, что извержение вулкана «достигло пароксизмальной стадии»: с его склонов спускаются потоки раскаленной лавы.
Наблюдение за Шивелучем, уточнили в пресс-службе, осложняется непогодой, вызванной сильным циклоном.
Вместе с тем, специалистам удалось измерить высоту пеплового облака. Она составила порядка 15 км.
Ученые предупредили, что потоки лавы могут затруднить движение автотранспорта. Они добавили, что раскаленная масса может покрыть значительное расстояние и перекрыть трассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск.
Кроме того, заметили специалисты, в настоящее время извержению присвоен «красный» (наивысший) код опасности для авиации.