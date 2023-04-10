Лава вулкана Шивелуч может перекрыть трассу на Камчатке

На Камчатке в понедельник, 10 апреля, произошло извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового облака достигла 15 км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии ДВО РАН.

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

В институте пояснили, что извержение вулкана «достигло пароксизмальной стадии»: с его склонов спускаются потоки раскаленной лавы.

Наблюдение за Шивелучем, уточнили в пресс-службе, осложняется непогодой, вызванной сильным циклоном.

Вместе с тем, специалистам удалось измерить высоту пеплового облака. Она составила порядка 15 км.

Ученые предупредили, что потоки лавы могут затруднить движение автотранспорта. Они добавили, что раскаленная масса может покрыть значительное расстояние и перекрыть трассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск.