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39 минут назад

В Запорожской области задержали агента разведки Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Правоохранительные органы задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области, сообщили в силовых структурах региона.

В Запорожской области задержали агента разведки Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что мужчина передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан, передает ТАСС.

Мужчина является гражданином России, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России.

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