Известного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии

Одного из самых влиятельных японских продюсеров Джонни Китагаву посмертно обвинили в педофилии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление певца 26-летнего японско-бразильского певца Кауана Окамото.

По словам Окамото, Китагава не менее 15 раз подвергал его сексуальному насилию в течение четырех лет с 2012 года. когда артисту было 15 лет. Насилие, по его словам, происходило в апартаментах Китагавы, куда продюсер якобы приглашал на ночевки многих мальчиков.

«Думаю, почти все мальчики, которые ночевали у Джонни, были жертвами. Если вы оставались там, его внимания было не избежать. Думаю, там за четыре года, что я работал в агентстве Китагавы, заночевало от 100 до 200 мальчиков», — рассказал он на пресс-конференции.

Окамото утверждает, что впервые насилие произошло, когда однажды Китагава подошел к его постели, раздел, лег рядом, начал делать массаж и совершать недопустимые по отношению к ребенку действия сексуального характера.

«Я притворился, что сплю. На следующий день, когда мы ехали вместе в лифте, он дал мне 75 долларов», — вспоминает юноша.