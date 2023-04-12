$82.18+2.6889.73+2.63
31 минуту назад

Известного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии

Газета.Ru

Одного из самых влиятельных японских продюсеров Джонни Китагаву посмертно обвинили в педофилии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление певца 26-летнего японско-бразильского певца Кауана Окамото.

Известного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Окамото, Китагава не менее 15 раз подвергал его сексуальному насилию в течение четырех лет с 2012 года. когда артисту было 15 лет. Насилие, по его словам, происходило в апартаментах Китагавы, куда продюсер якобы приглашал на ночевки многих мальчиков.

«Думаю, почти все мальчики, которые ночевали у Джонни, были жертвами. Если вы оставались там, его внимания было не избежать. Думаю, там за четыре года, что я работал в агентстве Китагавы, заночевало от 100 до 200 мальчиков», — рассказал он на пресс-конференции.

Окамото утверждает, что впервые насилие произошло, когда однажды Китагава подошел к его постели, раздел, лег рядом, начал делать массаж и совершать недопустимые по отношению к ребенку действия сексуального характера.

«Я притворился, что сплю. На следующий день, когда мы ехали вместе в лифте, он дал мне 75 долларов», — вспоминает юноша.

Джонни Китагава скончался в 2019 году в возрасте 87 лет. Слухи о его педофилии появлялись в СМИ с 1999 года, однако к ответственности он привлечен не был.

Происшествия,Ник Картер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий