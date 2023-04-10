В посылке, которая шла через аэропорт Внуково в США, был обнаружен человеческий череп, передает Telegram-канал SHOT.

Его нашли при просвечивании посылок. Эксперты, прибывшие на место, пришли к выводу, что останки принадлежат человеку, который умер примерно 10 лет назад. Посылку отправила жительница Москвы Ирина Лапина. Получателем числится житель Чикаго Том Бубан.

«Такой человек действительно там живет. У бизнесмена Бубана раньше была своя строительная фирма, также он работал аналитиком в крупной банковской компании Capital One», — говорится в публикации.

В настоящее время посылку изучают российские полицейские. Также специалистами устанавливается личность погибшего.