В посылке, которая шла через аэропорт Внуково в США, был обнаружен человеческий череп, передает Telegram-канал SHOT.
Его нашли при просвечивании посылок. Эксперты, прибывшие на место, пришли к выводу, что останки принадлежат человеку, который умер примерно 10 лет назад. Посылку отправила жительница Москвы Ирина Лапина. Получателем числится житель Чикаго Том Бубан.
«Такой человек действительно там живет. У бизнесмена Бубана раньше была своя строительная фирма, также он работал аналитиком в крупной банковской компании Capital One», — говорится в публикации.
В настоящее время посылку изучают российские полицейские. Также специалистами устанавливается личность погибшего.
Ранее стало известно об обнаружении в международном аэропорту мексиканского города Керетаро четырех человеческих черепов. Как сообщали СМИ, черепа были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. Никакой документации обнаружено не было.