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43 минуты назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Lenta.ruиещё 2

Мошенники для кражи денег у российских предпринимателей и компаний начали создавать якобы полезные ресурсы для бухгалтеров, рассказали в компании Bi.Zone. Об этом пишет РИА Новости.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.comSergey Bulkin / Globallookpress.com

Как уточнили эксперты, преступники наполняют их ключевыми словами, покупают контекстную рекламу для вывода сайта в начало поиска. «Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное программное обеспечение (ПО) на компьютеры бухгалтеров», — предупредили о новой схеме мошенничества специалисты.

По их словам, хакеры придумали нестандартные методы — для атаки они используют не фишинговую рассылку, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов. Фейковые сайты имитируют сервисы для бухгалтеров, где можно загрузить, например, шаблоны документов.

Ранее директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов рассказал о другом способе кражи денег. Под видом сотрудников кадровых агентств мошенники звонят с предложением о высокооплачиваемой удаленной работе. Они предлагают созвониться в Skype или Zoom якобы для того, чтобы показать презентацию. Затем злоумышленники просят проверить активность банковского счета, на который будет начисляться зарплата.

Происшествия,Сергей Хренов,Мегафон,
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