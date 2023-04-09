Мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области, прежде арестованный был судим, сообщили в ГУМВД по региону.

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Отмечается, что мужчина сорвал флаг еще 3 апреля. Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленником является оказался житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения. До этого он уже был судим несколько раз, передает РИА «Новости».