Мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области, прежде арестованный был судим, сообщили в ГУМВД по региону.
Отмечается, что мужчина сорвал флаг еще 3 апреля. Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленником является оказался житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения. До этого он уже был судим несколько раз, передает РИА «Новости».
Мужчина задержан, по решению суда ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста. Кроме того, собранные материалы в рамках статьи 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ) направлены в надзорные органы. Также по данным органов дознания, в действиях мужчины есть признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).