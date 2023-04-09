$79.50+0.1487.10+0.37
48 минут назад

В Воронеже автомобиль загорелся и взорвался во дворе дома, пламя достигло уровня 4-го этажа

Газета.Ru

В Придонском микрорайоне Воронежа дотла выгорели два автомобиля, припаркованные во дворе жилого дома. Одна из машин в ходе пожара взорвалась. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал "Мой и твой Воронеж".

На видео, снятом жителями соседней многоэтажки, видно, что перед взрывом автомобиль был полностью полностью охвачен огнем. В момент самого хлопка облако пламени поднялось на высоту четвертого этажа. Огонь охватил и соседний припаркованный автомобиль Renault, который также выгорел. На место происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению пожара. Вызов в связи с пожаром поступил в 14:33 воскресенья, уточняет "МК Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Возгорание ликвидировали через 15 минут, никто не пострадал.

70 автомобилей сгорели из-за непотушенной сигареты

Ранее стало известно, что в Томске мусоровоз без водителя покатился задним ходом под уклон и врезался в припаркованную Lada Granta.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий