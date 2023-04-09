В Придонском микрорайоне Воронежа дотла выгорели два автомобиля, припаркованные во дворе жилого дома. Одна из машин в ходе пожара взорвалась. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал "Мой и твой Воронеж".

На видео, снятом жителями соседней многоэтажки, видно, что перед взрывом автомобиль был полностью полностью охвачен огнем. В момент самого хлопка облако пламени поднялось на высоту четвертого этажа. Огонь охватил и соседний припаркованный автомобиль Renault, который также выгорел. На место происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению пожара. Вызов в связи с пожаром поступил в 14:33 воскресенья, уточняет "МК Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Возгорание ликвидировали через 15 минут, никто не пострадал.