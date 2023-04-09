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Во Франции обрушился жилой дом

Жилой дом обрушился в ночь на воскресенье, 9 апреля, в центре Марселя. Об этом сообщил мэр французского города Бенуа Пайян в своем Twitter-аккаунте.

Во Франции обрушился жилой дом
© Jean-Paul Pelissier / Reuters

«Обрушение жилого дома на улице Тиволи в пятом округе. Работают спасательные службы», — написал он. Пайян также добавил, что жители прилегающих зданий были эвакуированы.

В беседе с телеканалом France 3 мэр сообщил, что в настоящее время на месте инцидента продолжается пожар, который препятствует проведению поисковых работ.

Причины случившегося не указываются. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В феврале губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в Новосибирске при взрыве газа. Он сообщил, что происшествие зафиксировали на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска. В результате взрыва газа обрушился третий из четырех подъездов пятиэтажного дома, в каждом из которых располагается по 15 квартир.

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