Во Франции обрушился жилой дом

Жилой дом обрушился в ночь на воскресенье, 9 апреля, в центре Марселя. Об этом сообщил мэр французского города Бенуа Пайян в своем Twitter-аккаунте.

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«Обрушение жилого дома на улице Тиволи в пятом округе. Работают спасательные службы», — написал он. Пайян также добавил, что жители прилегающих зданий были эвакуированы.

В беседе с телеканалом France 3 мэр сообщил, что в настоящее время на месте инцидента продолжается пожар, который препятствует проведению поисковых работ.

Причины случившегося не указываются. Информации о пострадавших на данный момент нет.