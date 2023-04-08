Помощника депутата ГД от Коми Болобана обвинили в грабеже

В Сыктывкаре арестован Илья Болобан - помощник депутата Госдумы Олега Михайлова (КПРФ). Помощника обвиняют в грабеже журналистки, пришедшей на депутатский прием. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

По версии следствия, Болобан «повалил потерпевшую на пол, нанес ей множественные удары руками по телу», и похитил у нее сотовый телефон стоимостью 59 000 рублей.

Это произошло 27 марта на Интернациональной улице, 110 в Сыктывкаре.

Суд учел, что телефон потерпевшей не нашли, а вызванный для допроса свидетель уехал из Сыктывкара. Это может свидетельствовать о сокрытии следов расследуемого преступления и уничтожении доказательств.

Постановлением суда Илья Болобан заключен под стражу до 5 июня 2023 года.

Местные СМИ сообщают, что 27 марта журналист Татьяна Кузнецова пришла на прием к депутату Михайлову в отделение КПРФ в Сыктывкаре. Там у нее произошел конфликт с сотрудниками офиса. Пострадавшая обратилась к медикам и написала заявление в полицию. Дело расследует Следственный комитет.