В Екатеринбурге "наследник" Деда Хасана впал в кому

В Екатеринбурге скорая забрала впавшего в кому криминального авторитета Георгия Акоева, известного как Гия Свердловский. На протяжении многих лет он считался «смотрящим» за Свердловской областью, пишет портал «Е1» со ссылкой на источники.
Источник пояснил, что скорая накануне увезла Акоева в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачам все же удалось его «откачать», добавил он.
Собеседник портала предположил, что передозировка наркотиками явилась причиной госпитализации. Он напомнил, что ранее Георгий неоднократно попадал в больницы с острым отравлением, вызванным приемом наркотиков.
Отмечается, что Акоева на протяжении многих лет называли «наследником» Аслана Усояна (Деда Хасана), погибшего в 2013 году.
По данным портала, ранее в Екатеринбурге ушли из жизни предположительно связанные с криминальным миром Менир Фахртдинов и Герман Гардт (Гера с ЖБИ).