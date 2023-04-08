В Екатеринбурге "наследник" Деда Хасана впал в кому

В Екатеринбурге скорая забрала впавшего в кому криминального авторитета Георгия Акоева, известного как Гия Свердловский. На протяжении многих лет он считался «смотрящим» за Свердловской областью, пишет портал «Е1» со ссылкой на источники.

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Источник пояснил, что скорая накануне увезла Акоева в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачам все же удалось его «откачать», добавил он.

Собеседник портала предположил, что передозировка наркотиками явилась причиной госпитализации. Он напомнил, что ранее Георгий неоднократно попадал в больницы с острым отравлением, вызванным приемом наркотиков.

Отмечается, что Акоева на протяжении многих лет называли «наследником» Аслана Усояна (Деда Хасана), погибшего в 2013 году.