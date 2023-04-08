Пострадавший при стрельбе под Калининградом умер в больнице

Один из двух пострадавших 3 апреля при стрельбе в Светлогорске в Калининградской области скончался в больнице, сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону. В медучреждении указали, что умер 60-летний директор агентства недвижимости.

Отмечается, что для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко уточнила, что если смерть наступила в результате огнестрельного ранения, то действиям обвиняемого будет дана дополнительная правовая оценка. Мужчина 3 апреля открыл стрельбу в одном из агентств недвижимости Светлогорска и ранил двух человек, а затем скрылся.