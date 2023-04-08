$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Пострадавший при стрельбе под Калининградом умер в больнице

Газета.Ru

Один из двух пострадавших 3 апреля при стрельбе в Светлогорске в Калининградской области скончался в больнице, сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону. В медучреждении указали, что умер 60-летний директор агентства недвижимости.

Пострадавший при стрельбе под Калининградом умер в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко уточнила, что если смерть наступила в результате огнестрельного ранения, то действиям обвиняемого будет дана дополнительная правовая оценка. Мужчина 3 апреля открыл стрельбу в одном из агентств недвижимости Светлогорска и ранил двух человек, а затем скрылся.

Позже злоумышленника задержали.

Происшествия,Наталья Гацко,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий