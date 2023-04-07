Одного из основателей Comedy Club обвинили в мошенничестве

Москвич обвинил в мошенничестве одного из основателей Comedy Club Арташеса Саркисяна и его знакомого Арена Вирабяна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По словам москвича, Вирабян и Саркисян пообещали сделать его героем нового сезона реалити-шоу «Холостяк» на канале ТНТ. При этом за участие в проекте у мужчины попросили десять миллионов рублей, сказав, что половина необходима для утверждения его кандидатуры. Кроме того при личной встрече Саркисян предложил москвичу стать его личным продюсером.

В октябре 2021 года мужчину пригласили в продюсерский центр Comedy Club, где его встретил Вирабян. На встрече москвич передал ему пять миллионов рублей, взамен получив расписку. Также мужчина отправил Вирабяну портфолио. На протяжении нескольких месяцев он говорил москвичу, что начальство никак не может выбрать девушек для нового сезона шоу и поэтому откладывают съемки. Саркисян тоже заваливал мужчину подбадривающими сообщения. И спустя время они москвичу надоели и он принял решение написать напрямую продюсеру «Холостяка» Армену Оганяну, который сообщил, что кастинг проводится, но его кандидатуры в нем нет.

В результате мужчина написал заявление в полицию. В марте 2023 года правоохранители задержали Вирабяна, который на допросе сознался, что никогда не работал в Comedy Club. После беседы его отпустили, чтобы найти всех потерпевших.