В ОНК Москвы опровергли нахождение Треповой в СИЗО "Лефортово"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что Дарья Трепова, задержанная по подозрению в теракте в петербургском кафе и гибели военкора Владлена Татарского, не находится в СИЗО «Лефортово».

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«Сообщения о местонахождении Дарьи Треповой (якобы она находится в СИЗО «Лефортово») не соответствуют действительности. Как только мы ее посетим — расскажу», — написал он в своем Telegram-канале.

Мельников добавил, что на данный момент в ОНК поступило достаточно много обращений от граждан, которые нуждаются в скором реагировании комиссии.

Ранее о том, что Трепова содержится в СИЗО «Лефортово», сообщала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

В то же время первый зампред ОНК Москвы Николай Зуев рассказал РИА Новости, что обвиняемую могут поместить в один из трех изоляторов: женский СИЗО-6, «Лефортово» или «Матросскую тишину».