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3 минуты назад

Двое молодых отцов с колясками разбили створки турникетов в Московском метро

Никита Бородкин

Двое молодых отцов разбили стеклянные створки турникетов московского метрополитена. Как сообщает «КП», инциденты произошли на станциях «Щелковская» и «Юго-Восточная».

Молодые отцы с колясками разбили створки турникетов в метро Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из нарушителей, вероятно, оказался недоволен тем, что его карта сработала не сразу. Он сперва прошел через турникет, а после ногой разбил створки. Второй нарушитель разбил стекло турникета, врезавшись в него коляской без ребенка.

Злоумышленников уже задержали. Полицейские вычислили мужчин по камерам видеонаблюдения. Предположительно, их привлекут к ответственности за хулиганство.

Напомним, что 21 февраля пьяный мужчина разбил стекло двери вагона в московском метро на станции «Тверская». Очевидцами произошедшего стали полицейские полка по сопровождению поездов. Они незамедлительно задержали нетрезвого гражданина и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

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