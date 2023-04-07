Молодые отцы с колясками разбили створки турникетов в метро Москвы

Двое молодых отцов разбили стеклянные створки турникетов московского метрополитена. Как сообщает «КП», инциденты произошли на станциях «Щелковская» и «Юго-Восточная».

Один из нарушителей, вероятно, оказался недоволен тем, что его карта сработала не сразу. Он сперва прошел через турникет, а после ногой разбил створки. Второй нарушитель разбил стекло турникета, врезавшись в него коляской без ребенка.

Злоумышленников уже задержали. Полицейские вычислили мужчин по камерам видеонаблюдения. Предположительно, их привлекут к ответственности за хулиганство.