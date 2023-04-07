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39 минут назад

Экс-мэра Старого Оскола подозревают в получении почти 9 млн рублей взяток

ТАСС

Арестованный бывший мэр Старого Оскола Белгородской области Александр Сергиенко подозревается в получении взяток на сумму почти 9 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Экс-мэра Старого Оскола подозревают в получении почти 9 млн рублей взяток
Фото: пресс-служба администрации Старооскольского городского округапресс-служба администрации Старооскольского городского округа

"Следователями СК РФ продолжают устанавливаться эпизоды преступной деятельности бывшего главы администрации Старооскольского городского округа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в марте 2019 года Сергиенко на должности главы администрации Старооскольского городского округа получил взятку 8 млн рублей от директора одной из коммерческих организаций за ускоренное и беспрепятственное предоставление разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию школы.

Кроме того, в начале 2020 года Сергиенко предложил директору этой фирмы произвести работы по капремонту одной из школ Старого Оскола. При этом за денежное вознаграждение ему была обещана необходимая помощь при принятии выполненных работ.

"Во исполнение достигнутой договоренности в июне 2020 года Сергеенко А. Н. получил взятку размере 850 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

В отношении экс-мэра возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство, совершенное главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере"). Он будет находится под стражей до 17 мая.

Происшествия,Александр Сергиенко,Следственный комитет,
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