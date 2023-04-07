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5 минут назад

Мошенники украли у известного философа 935 тысяч рублей

Елена Прошина

Специалист в области индийской философии Владимир Шохин отдал неизвестным 935 тысяч рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Мошенники украли у известного философа 935 тысяч рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

71-летнему главному научному сотруднику РАН стали звонить неизвестные люди с нескольких номеров. Философу сообщили, что мошенники могут украсть его деньги и предложили переложить их на «безопасные» счета.

Шохин поверил звонящим и перечислил на разные банковские карты средства на общую сумму 935 тысяч рублей. Когда философ понял, что его обманули, обратился в полицию. В настоящее время мошенников и деньги разыскивают полицейские.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные похитили у доцента РАНХиГС 1,7 млн. рублей. По телефону пострадавшей сообщили, что на нее оформлен кредит в размере 3,8 млн рублей. Чтобы сохранить средства, ее убедили перечислить их на «безопасные» счета.

Происшествия,Владимир Шохин,РАНХиГС,РАН,
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