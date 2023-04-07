Мошенники украли у известного философа 935 тысяч рублей

Специалист в области индийской философии Владимир Шохин отдал неизвестным 935 тысяч рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

71-летнему главному научному сотруднику РАН стали звонить неизвестные люди с нескольких номеров. Философу сообщили, что мошенники могут украсть его деньги и предложили переложить их на «безопасные» счета.

Шохин поверил звонящим и перечислил на разные банковские карты средства на общую сумму 935 тысяч рублей. Когда философ понял, что его обманули, обратился в полицию. В настоящее время мошенников и деньги разыскивают полицейские.