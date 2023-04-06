Двое мобилизованных получили по три года колонии за неисполнение приказа

Двое мобилизованных Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов получили по три года колонии за невыполнение приказа командира об участии в боевых действиях в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Курский гарнизонный военный суд.

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По данным издания, Дегтярев и Селиванов признали свою вину и выразили желание принять участие в боевых действиях. Адвокаты осужденных просили смягчить меру наказания.

В ноябре мобилизованных задержали во время построения. Их мобилизовали осенью 2022 года. В казарме они заявили командиру. что не намерены получать бронезащиту и участвовать в боевых действиях. После этого в их отношении было возбуждено дело по статье 332 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение приказа».