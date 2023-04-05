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40 минут назад

СМИ: Треповой вызвали скорую после многочасового допроса

Национальная Служба Новостей

Скорую помощь пришлось вызывать после длительного допроса Дарье Треповой, которую обвинили в совершении теракта в Санкт-Петербурге и убийстве военкора. Как сообщает интернет-ресурс 78.ru, следователи работали с 26-летней арестованной не менее девяти часов.

После длительного допроса в Следственном комитете Трепова стала жаловаться на недомогание. По предварительным данным, ухудшение состояния вызвано тем, что при взрыве в кафе она была контужена, плохо слышала и теряла ориентацию в пространстве. Следователи вели себя корректно.

Согласно данным следствия, Дарья Трепова 2 апреля передала Татарскому (Максиму Фомину) во время его творческого вечера статуэтку, начинённую взрывчаткой. При взрыве погиб только военкор, более 40 человек пострадали.

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Обвиняемой грозит до 20 лет строгого режима, несмотря на её утверждения о том, что ее «подставили» и использовали втёмную. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Происшествия,Видео,Дарья Трепова,Максим Фомин,Игорь Трунов,Следственный комитет,
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