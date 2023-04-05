СМИ: Треповой вызвали скорую после многочасового допроса

Скорую помощь пришлось вызывать после длительного допроса Дарье Треповой, которую обвинили в совершении теракта в Санкт-Петербурге и убийстве военкора. Как сообщает интернет-ресурс 78.ru, следователи работали с 26-летней арестованной не менее девяти часов.

После длительного допроса в Следственном комитете Трепова стала жаловаться на недомогание. По предварительным данным, ухудшение состояния вызвано тем, что при взрыве в кафе она была контужена, плохо слышала и теряла ориентацию в пространстве. Следователи вели себя корректно.

Согласно данным следствия, Дарья Трепова 2 апреля передала Татарскому (Максиму Фомину) во время его творческого вечера статуэтку, начинённую взрывчаткой. При взрыве погиб только военкор, более 40 человек пострадали.