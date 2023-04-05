Мосгорсуд снизил срок наказания экс-замглавы "Аэрофлота"

Мосгорсуд снизил с 7 до 6 лет срок наказания бывшему заместителю генерального директора компании "Аэрофлот" Владимиру Александрову за мошенничество на 250 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Денис Кобелев, защищающий одного из фигурантов дела.

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"Суд снизил Александрову наказание с семи до шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал адвокат.

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По словам Кобзева, представляющего интересы Александра Сливко, его подзащитному, осужденному ранее на 6,5 года колонии, суд снизил срок наказания до 5 лет и 9 месяцев заключения. Бывшему начальнику отдела взаимодействия с органами государственной власти авиакомпании Татьяне Давыдовой, которая также получила 6,5 года, апелляция смягчила наказание до 5 лет и 8 месяцев заключения. Адвокат Дина Кибец вместо шести лет проведет в колонии 5,5 года.

Кроме того, Мосгорсуд отменил назначенные всем подсудимым штрафы в размере от 650 тыс. до 900 тыс. рублей. Также он снизил сумму ущерба по делу с 250 млн до 244 млн рублей.

Данные следствия

По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров, действуя в составе организованной группы с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец, с целью хищения денежных средств ПАО "Аэрофлот" организовал заключение с этими адвокатами пяти договоров на оказание юридических услуг. Но выполнение этих услуг по контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме оказанных услуг. В результате противоправных действий у ПАО "Аэрофлот" было похищено не менее 250 млн рублей. Полученными денежными средствами участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.