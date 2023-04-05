В Москву-реку упали две девушки на самокате

Сотрудники ДПС вытащили из Москвы-реки на Фрунзенской набережной двух девушек, катавшихся на самокате. Инцидент произошел около полуночи 5 апреля, сообщает «360».

Девушки находились в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего, катаясь на самокате по Фрунзенской набережной столицы, не справились с управлением и упали в реку. Помощь подругам оказали инспекторы ДПС, девушек госпитализировали.

«У одной диагностировали переохлаждение и ушиб нижней части спины, у другой — ушиб поясницы и ссадину на голове», — говорится в сообщении.

Между тем, с 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, по которым средства индивидуальной мобильности официально стали новым видом транспорта. Так, самокатчиков-лихачей могут оштрафовать на 800 рублей или даже на полторы тысячи, если СИМ управляет пьяный или человек устроил аварию.