Глава СК поручил проверить действия пошутивших над убийством Татарского комиков

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Об этом сообщили в пресс-службе СК России в среду, 5 апреля.

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По данным ведомства, во время выступления на сцене в Берлине юмористы пошутили над произошедшим в Санкт-Петербурге терактом, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. В результате взрыва в кафе также пострадали более 40 человек.

По факту выступления комиков Следственный комитет проводит проверку.