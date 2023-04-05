$79.50+0.1487.10+0.37

Глава СК Бастрыкин поручил проверить действия комиков Долгополова и Оганисяна

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Об этом сообщили в пресс-службе СК России в среду, 5 апреля.

Глава СК поручил проверить действия пошутивших над убийством Татарского комиков
© СК РФ

По данным ведомства, во время выступления на сцене в Берлине юмористы пошутили над произошедшим в Санкт-Петербурге терактом, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. В результате взрыва в кафе также пострадали более 40 человек.

По факту выступления комиков Следственный комитет проводит проверку.

Активные действия ведомства начались после того, как депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Политик отметила, что подобные шутки — это надругательство над памятью погибшего, который был патриотом, а также был награжден орденом Мужества.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий