$79.36+1.4186.72+2.10
14 минут назад

Телефонный мошенник похитил у россиянина 43 миллиона рублей

Lenta.ruиещё 5

Телефонный мошенник похитил 43 миллиона рублей у жителя Новосибирска. Об этом сообщает Виталия Чернова.

Телефонный мошенник похитил у россиянина 43 миллиона рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аферист позвонил россиянину в мессенджере Telegram, представился работником Центробанка и сказал, что со счета мужчины совершались подозрительные транзакции. Напугав россиянина тем, что деньги могут пойти на финансирование экстремистов, мошенник уговорил доверчивого гражданина отправить деньги ему на счет.

По словам Чернова, ущерб от подобных преступлений в 2022 году на территории Новосибирской области составил 1,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили 20 миллионов рублей через приложение такси в Петербурге.

Происшествия,Виталий Чернов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий