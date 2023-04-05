Телефонный мошенник похитил у россиянина 43 миллиона рублей

Телефонный мошенник похитил 43 миллиона рублей у жителя Новосибирска. Об этом сообщает Виталия Чернова.

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Аферист позвонил россиянину в мессенджере Telegram, представился работником Центробанка и сказал, что со счета мужчины совершались подозрительные транзакции. Напугав россиянина тем, что деньги могут пойти на финансирование экстремистов, мошенник уговорил доверчивого гражданина отправить деньги ему на счет.

По словам Чернова, ущерб от подобных преступлений в 2022 году на территории Новосибирской области составил 1,8 миллиарда рублей.