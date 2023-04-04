Самолет столкнулся с птицей при посадке в Шереметьево

В Москве самолет, вылетевший из Перми, столкнулся с птицей во время посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Фото: Газета.ru Газета.ru

По данным источника, экипажу удалось успешно посадить воздушное судно. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент специалисты осматривают самолет на наличие повреждений.