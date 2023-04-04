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1 час назад

Самолет, вылетевший из Перми, столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Шереметьево

Газета.Ru

В Москве самолет, вылетевший из Перми, столкнулся с птицей во время посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Самолет столкнулся с птицей при посадке в Шереметьево
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным источника, экипажу удалось успешно посадить воздушное судно. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент специалисты осматривают самолет на наличие повреждений.

В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами

Ранее стало известно, что в международном аэропорту им. Индиры Ганди в Дели объявили чрезвычайную ситуацию после того, как самолет американской почтовой компании FedEx вскоре после взлета повредился от столкновения с птицей.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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