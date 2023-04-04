Самолет столкнулся с птицей при посадке в Шереметьево

В Москве самолет, вылетевший из Перми, столкнулся с птицей во время посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным источника, экипажу удалось успешно посадить воздушное судно. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящий момент специалисты осматривают самолет на наличие повреждений.
Ранее стало известно, что в международном аэропорту им. Индиры Ганди в Дели объявили чрезвычайную ситуацию после того, как самолет американской почтовой компании FedEx вскоре после взлета повредился от столкновения с птицей.