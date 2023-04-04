ВСУ обстреляли дом под Брянском

Украинские артиллеристы обстреляли село Алешковичи Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате нападения частично пострадала крыша одного из частных домов. Пострадавших нет.

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В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — написал Богомаз.

Накануне брянский губернатор сообщал, что вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Севский район. По его словам, в результате взрыва пострадало здание районного военкомата. Пострадавших в результате инцидента нет.

Спустя некоторое время Богомаз сообщил еще об одной атаке украинского беспилотника. На этот раз, по его словам, взрывное устройство было сброшено близ здания МО УМВД. Никто также не пострадал.