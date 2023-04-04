Басманный суд Москвы санкционировал арест 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее время Максим Фролов). Об этом сообщает корреспондент Business FM.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня», — огласила решение судья Валентина Левашова.

У здания Басманного суда столицы журналисты стали собираться с раннего утра. Однако задержанною отправили самолетом в Москву из Питера лишь после полудня, а в суд привезли и вовсе в половине четвертого дня. Поскольку дело ранее принял к производству центральный аппарат СК, избирать меру пресеченияТреповой решили по месту следствия, в Москве. Для того, чтобы запустить и досмотреть всех журналистов, приставам потребовалось больше часа. Еще некоторое вреся ушло на протокольную съемку. В итоге процесс стартовал только в половине шестого вечера.

На заседание суда Трепову доставили уже в статусе обвиняемой. Главное следственное управление Следственного Росси инкриминировало ей совершение теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Первая статья предусматривает наказание на срок от 15 до 20 лет лишения свободы, а вторя — от 10 до 15 дел заключения.

Для разбирательства выделили самый большой зал, который вместил около четырех десятков репортеров. Сама обвиняемая выглядела подавленной, однако лиц от камер не прятала, но отвечала на вопросы судьи еле слышно, так что ей пришлось просить ее говорить «громко и четко». Когда устанавливали личность, Трепова сообщила, что ей 26 лет, до задержания была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и хотя была прописана в Санкт-Петербурге, однако в последнее время проживала в Москве на Студеном проезде. Трепова также сообщила, что имеет неоконченное высшее образование (закончила 4 курса СПГУ) и находится замужем.

После этого следователь сразу же попросил закрыть процесс. Свою просьбу он мотивировал тем что гласное рассмотрение его ходатайства может «нарушить неприкосновенность частной жизни, в том числе права и законные интересы участников судопроизводства», а также тайну следствия.

Его поддержала прокурор. А вот сама Трепова выступила против, хотя для этого ей потребовалось посоветоваться с адвокатами. Их было двое. Один, по всей видимости, был назначен ей судом, вторым стал Даниил Берман, который не так давно пытался попасть в по другое резонансное дело — обвиненного в шпионаже корреспондента московского бюро американского The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Однако тогда ему это не удалось.

«Я не поддерживаю закрытие разбирательства», — коротко высказалась задержанная. А Даниил Берман заявил, что закрывать процесс не видит смысла. «На сегодняшней стадии для этого нет основания. Более того, обращаю внимание суда, что по какой-то причине некоторые сведения [из дела] уже опубликованы в СМИ. И если следствие считало, что на процесс нужно было наложить гриф секретности, тогда не надо было допускать никаких утечек», — попенял защитник следствию.

Он предложил частично закрыть процесс на время оглашения следователем «некоторых фамилий и сведений». Его поддержал второй защитник, который заявил, что закрытие процесса повлечет нарушение принципа гласности.

Однако судья просьбу следствия удовлетворила и попросила прессу покинуть зал. Журналистов запустили только на оглашения решения.

По данным следствия, именно Трепова 2 апреля пронесла взрывное устройство в кафе Street Food Bar № 1, расположенное на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где проходила творческая встреча с 40-летним блогером и военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Бомба мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте была спрятана в покрытом бронзовой краской гипсовом бюсте. Его подарила военкору Трепова. Девушка представилась художницей по имени Настя.

Взрывное устройство сработало в 18:15. Татарский погиб, 40 человек, в том числе ребенок, были ранены. Пятеро пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состояниив больницах. После теракта девушка скрылась — ей удаленно вызвали такси.

Следователи установили, что в Санк-Петербург Трепова приехала на выходные из Москвы, сняв квартиру в 500 метрах от кафе, где произошел взрыв. Там после теракта она отрезала волосы и стрила брови. Сменив несколько машин, девушка спряталась в ЖК «Северная долина» на улице Федора Абрамова в квартире у знакомого ее мужа. Для того, чтобы запутать следы, на имя Треповой были заранее куплены авиабилеты в Узбекистан на 2 апреля.

СК выяснил, что подобраться к Татарскому Трепову удалось через участие к благотворительных мероприятиях, где она представлялась художницей Анастасией. Она стала вести телеграмм-канал патриотической направленности и предлагала московской книжной лавке на реализацию открытки собственного производства.

Девушку задержали утром 3 апреля. На записи, которую опубликовал СК, Трепова подтвердила, что ее задержали за то, что она передала Татарскому статуэтку. На вопрос о том кто передал ей бюст, она обещала ответить позже. «Можно я попозже расскажу?», — сказала она на видео, которое опубликовал СКР. По данным источника Shot, сразу же после задержания девушка заявила, что ее якобы подставили. По данным некоторых СМИ, на допросе Трепова заявила: она не знала о спрятаной в статуэтке бомбе, ей сообщили, что в ней сприятано подслушивающее устройство. По сведениям 112, коробку для Дарьи Треповой в Петербург доставили из Москвы, а в столицу она прибыла из-за границы.

По сведниям источника Shot, девушку якобы завербовал журналист Роман Попков, бывший лидер московского отделения запрещенной и признанной экстремисткой Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. Сам Попков опроверг это.

Много лет защищавший национал-большевиков и Эдуарда Лимонова адвокат Сергей Беляк прокомментировал Business FM возможную причастность Попкова к теракту:

«Нацболы уже много лет настроены очень негативно и жестко по отношению и к Попкову, и к его гражданской жене Лене Боровской, считая их предателями России, сотрудничающими с СБУ. По их информации, они постоянно находятся на Украине. И даже я слышал от нацболов, что те подозревают Романа и Лену в причастности к недавней вылазке в Брянскую область украинских боевиков "Русского добровольческого корпуса" — дескать, без них там не обошлось. Но это только — догадки. Возможно, кстати, еще и пототому, что Роман из тех мест».

По словам Беляка, много лет назад Эдуард Лимонов и его соратники исключили Попкова из партии за "предательство и фракционизм»

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Трепова была активной сторонницей оппозиционера Алексея Навального, внесенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Теракт же был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией (признано в РФ экстремистским и запрещен). СК также пришел к выводу, что подготовка и организация преступления осуществлялись с территории Украины. Источник РБК утверждает, что преступление тщательно готовили, в нем участвовало несколько человек, их роли были распределены.

По данным СМИ, в прошлом году Трепову вместе с мужем задерживали за участие в пацифистской акции, назначив 10 суток административного ареста.

Муж Треповой Дмитрий Рылов является членом Либертарианской партии (ЛПР). После мобилизациии он покинул Россию и уехал в Грузию. В ЛПР заявили, что Рылов не имеет отношения к случившемуся, а Трепова никогда не была членом партии или ее сторонницей.

В Санкт-Петербургской государственном университете проинформировали, что отчислили девушку из учебного заведения еще в 2019 году по собственному желанию.