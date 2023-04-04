Артем Усс добровольно явился к следователю в России

«Артём Александрович сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД. Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде», — рассказал Тихомиров.

Сын губернатора Красноярского края сбежал из-под домашнего ареста, находясь в квартире в городе Базильо, срезав электронный браслет. Это произошло на следующий день после того, как апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. В России он также был объявлен в розыск. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Усса в октябре 2022 года.