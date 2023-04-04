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1 час назад

Заочно арестованный Артем Усс добровольно явился к следователю в России

Газета.Ruиещё 7

Заочно арестованный бизнесмен Артем Усс добровольно явился к следователю в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Тихомирова.

Артем Усс добровольно явился к следователю в России
Фото: соцсетисоцсети

«Артём Александрович сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД. Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде», — рассказал Тихомиров.

Сын губернатора Красноярского края сбежал из-под домашнего ареста, находясь в квартире в городе Базильо, срезав электронный браслет. Это произошло на следующий день после того, как апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. В России он также был объявлен в розыск. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Усса в октябре 2022 года.

Усса обвиняют в обходе санкций, отмывании денег и незаконных сделках.

Ранее днем бежавший из-под ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс объявил о своем возвращении в Россию.

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