Артем Усс добровольно явился к следователю

Российский предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, добровольно явился к следователю в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Тихомирова.

Усс пришел во вторник, 4 апреля, в следственный департамент МВД России. Он подробно ответил на все вопросы следователя. Кроме того, мужчине изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Предприниматель был задержан в Италии по запросу США 17 октября прошлого года. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. 23 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет.