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51 минуту назад

В Краматорске прорвало дамбу водохранилища

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В городе Краматорск на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) прорвало дамбу одного из водохранилищ. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, передает РИА Новости.

В Краматорске прорвало дамбу водохранилища
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, стараемся снизить поток», — заявил мэр города.

В результате аварии многие домохозяйства под Краматорском были подтоплены водой, некоторых местных жителей эвакуировали. По словам мэра, причиной прорыва стал мартовский снегопад.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в феврале 2023 года взорвали дамбу в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) в попытке остановить продвижение российских войск. После этого часть города представляла собой огромную лужу, сообщало издание El Pais.

Происшествия,Александр Гончаренко,
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