В Краматорске прорвало дамбу водохранилища

В городе Краматорск на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) прорвало дамбу одного из водохранилищ. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, передает РИА Новости.

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«Разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, стараемся снизить поток», — заявил мэр города.

В результате аварии многие домохозяйства под Краматорском были подтоплены водой, некоторых местных жителей эвакуировали. По словам мэра, причиной прорыва стал мартовский снегопад.