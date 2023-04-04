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33 минуты назад

Начальник районного ГИБДД совершил суицид в день рождения сына

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В Татарстане 32-летний начальник отделения ГИБДД по Нурлатскому району совершил суицид. Об этом в своем Альметьевск.

Начальник районного ГИБДД совершил суицид в день рождения сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, вечером 3 апреля тело погибшего было обнаружено в его рабочем кабинете. Рядом была обнаружена предсмертная записка, в которой он извинился за совершенные поступки и указал, что «никогда не отмоется от позора». Рядом был найден пистолет. В день смерти у погибшего родился сын.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти и причины произошедшего.

21 марта сообщалось, что в Туле 42-летний житель Новомосковска совершил суицид в стрелковом клубе «Динамо», в котором тренируются местные полицейские.

Происшествия,ГИБДД,Динамо,
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