Начальник районного ГИБДД совершил суицид в день рождения сына

По данным издания, вечером 3 апреля тело погибшего было обнаружено в его рабочем кабинете. Рядом была обнаружена предсмертная записка, в которой он извинился за совершенные поступки и указал, что «никогда не отмоется от позора». Рядом был найден пистолет. В день смерти у погибшего родился сын.