Россиянин избил двухлетнюю дочь и попал под следствие

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По данным ведомства, в ночь на 2 апреля мужчина напал на ребенка и побил. Потерпевшую госпитализировали в больницу.

Отмечается, что ранее россиянин проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Однако семья на профилактическом учете не состояла. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).