Брянскую область атаковали с помощью беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на районный военкомат, расположенный в Севском районе.
Губернатор пояснил, что при инциденте никто не пострадал.
По его словам, сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.
Напомним, что Севский район находится на юго-востоке Брянской области. Он граничит с Сумской областью Украины.
После начала спецоперации населенные пункты Брянщины неоднократно попадали под ракетные и минометные обстрелы. В частности, атаки были по предприняты по селам Кистер и Курковичи, поселкам Белая Березка и Климово.