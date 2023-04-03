Брянскую область атаковали с помощью беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на районный военкомат, расположенный в Севском районе.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

Губернатор пояснил, что при инциденте никто не пострадал.

По его словам, сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Напомним, что Севский район находится на юго-востоке Брянской области. Он граничит с Сумской областью Украины.