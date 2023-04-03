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10 минут назад

Брянскую область атаковали с помощью беспилотников

Илья Родин

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на районный военкомат, расположенный в Севском районе.

Брянскую область атаковали с помощью беспилотников
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

Губернатор пояснил, что при инциденте никто не пострадал.

По его словам, сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Напомним, что Севский район находится на юго-востоке Брянской области. Он граничит с Сумской областью Украины.

После начала спецоперации населенные пункты Брянщины неоднократно попадали под ракетные и минометные обстрелы. В частности, атаки были по предприняты по селам Кистер и Курковичи, поселкам Белая Березка и Климово.

Происшествия,Александр Богомаз,
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