Суд 17 апреля начнет слушать дело Михаила Хачатуряна

Бутырский суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по делу в отношении Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Представительное слушание по уголовному делу в отношении Хачатуряна назначено на 16:00 мск 17 апреля", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что следствие ужесточило обвинение, дополнительно вменив убитому дочерями Хачатуряну систематическое и умышленное причинение им тяжкого вреда здоровью. Как ожидается, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.