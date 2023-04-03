Суд 17 апреля начнет слушать дело Михаила Хачатуряна
Бутырский суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по делу в отношении Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.
"Представительное слушание по уголовному делу в отношении Хачатуряна назначено на 16:00 мск 17 апреля", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что следствие ужесточило обвинение, дополнительно вменив убитому дочерями Хачатуряну систематическое и умышленное причинение им тяжкого вреда здоровью. Как ожидается, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
Ранее адвокаты девушек уточняли, что их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. Если их отца признают виновным, то это станет доказательством того, что сестры находились в состоянии необходимой обороны.