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Суд 17 апреля начнет слушать дело Михаила Хачатуряна

Бутырский суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по делу в отношении Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

Суд 17 апреля начнет слушать дело Михаила Хачатуряна
© РИА Новости

"Представительное слушание по уголовному делу в отношении Хачатуряна назначено на 16:00 мск 17 апреля", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что следствие ужесточило обвинение, дополнительно вменив убитому дочерями Хачатуряну систематическое и умышленное причинение им тяжкого вреда здоровью. Как ожидается, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Ранее адвокаты девушек уточняли, что их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. Если их отца признают виновным, то это станет доказательством того, что сестры находились в состоянии необходимой обороны.

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