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Подозреваемая в причастности к убийству Татарского заявила, что ее подставили

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Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова после задержания заявила, что «ее подставили» и «просто использовали».

Об этом со ссылкой на собственный источник заявил Telegram-канал Shot.

«Меня подставили! Меня просто использовали!» — цитирует девушку канал

Что известно о подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

По информации канала, Трепова планировала «"отсидеться" в квартире на севере Санкт-Петербурга», однако ее быстро вычислили по камерам. У нее были куплены билеты на самолет, однако источник предполагает, что это был лишь отвлекающий маневр — в аэропорт она так и не приехала.

По данным «Фонтанки», женщина находилась в квартире знакомого ее мужа. Улететь она якобы планировала в Узбекистан.

Напомним, что 3 марта в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Согласно одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору подарила Трепова во время творческого вечера.

В понедельник, 3 апреля, МВД России объявило в розыск Трепову. После обысков у Треповой ее родственников доставили на допрос. В центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ передано уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

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