$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Журналистка Татьяна Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге

Москва24

Журналистка Татьяна Любина получила серьезные ранения при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Любина – обозреватель журнала "Адреса Петербурга", автор эстонского издания "Трибуна".

Ранее в Союзе также сообщили о ранении члена Русского географического общества Владимира Дервенева. Кроме того, пострадал общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин.

При взрыве в кафе погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. К его убийству может быть причастна Дарья Трепова. Ее объявили в розыск.

Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.

Происшествия,Владлен Татарский,Владимир Дервенев,Сергей Чаулин,Максим Фомин,Русское географическое общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий