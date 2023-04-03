Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге

Журналистка Татьяна Любина получила серьезные ранения при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Любина – обозреватель журнала "Адреса Петербурга", автор эстонского издания "Трибуна".

Ранее в Союзе также сообщили о ранении члена Русского географического общества Владимира Дервенева. Кроме того, пострадал общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин.

При взрыве в кафе погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. К его убийству может быть причастна Дарья Трепова. Ее объявили в розыск.

Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.