Погибший при взрыве в кафе военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу

Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе в центре Петербурга, лично знал предполагаемую убийцу Дарью Трепову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Соцсети Соцсети

Девушка, представляясь именем Настя, неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки. Именно поэтому он разрешил ей занести в помещение статуэтку, которую организаторы изначально попросили оставить при входе из соображений безопасности. Также Татарский предложил постоянной гостье сесть ближе к нему, однако она выбрала самое дальнее кресло.

Кроме того, по данным канала, во время взрыва военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.