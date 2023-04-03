$76.45+0.1482.39-0.75
11 минут назад

Погибший при взрыве в кафе военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу

Lenta.ru

Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе в центре Петербурга, лично знал предполагаемую убийцу Дарью Трепову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Погибший при взрыве в кафе военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу
Фото: СоцсетиСоцсети

Девушка, представляясь именем Настя, неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки. Именно поэтому он разрешил ей занести в помещение статуэтку, которую организаторы изначально попросили оставить при входе из соображений безопасности. Также Татарский предложил постоянной гостье сесть ближе к нему, однако она выбрала самое дальнее кресло.

Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского объявили в розыск

Кроме того, по данным канала, во время взрыва военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск. Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Происшествия,Владлен Татарский,Максим Фомин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий