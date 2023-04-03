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20 минут назад

Появился полный список пострадавших при взрыве в петербургском кафе

Lenta.ru

Появился полный список пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Его опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Появился полный список пострадавших при взрыве в петербургском кафе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В нем приводится 31 фамилия. По сведениям издания, у 14-летней пострадавшей в петербургском кафе диагностировали осколочное слепое ранение верхнего века и глаза, закрытую черепно-мозговую, ссадины лба и сотрясение мозга. Она оказалась самой юной гостьей мероприятия, в ходе которого произошло ЧП.

Кроме того, при взрыве пострадала журналистка из Северной столицы Татьяна Любина. У женщины выявили проникающее осколочное ранение обоих глаз, травмы лица, шеи, груди, живота. Сейчас за ее здоровье борются врачи отделения офтальмологии.

Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского объявили в розыск

Также пострадал приятель Любиной — депортированный из Таллина координатор «Бессмертного полка» Сергей Чаулин. Он получил множество осколочных ранений головы, груди, конечностей и живота.

До этого Минздрав России сообщил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

О взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге стало известно вечером 2 апреля. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,Сергей Чаулин,Максим Фомин,Следственный комитет,Минздрав РФ,
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