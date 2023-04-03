В Марселе в ходе ночных перестрелок погибли три человека

Не менее трех человек погибли в ходе трех массовых перестрелок на улицах Марселя в ночь на понедельник, ранения получили восемь человек. Об этом сообщил телеканал BFM .

Первая перестрелка произошла в 15-м округе на севере Марселя, в квартале Кастеллас, около полуночи (01:00 мск). Двое пострадавших умерли от полученных ранений, еще один находится в критическом состоянии. Чуть позже в том же округе, около квартала Эгалад, вблизи автострады А7, произошла вторая перестрелка, в результате которой ранения получили еще пять человек. Третье столкновение с применением огнестрельного оружия произошло примерно в 01:00 по местному времени (02:00 мск) во 2-м округе, на улице Венсена Леблана в центральной части города, где врачи и полицейские обнаружили одного погибшего и еще двух раненых в тяжелом состоянии.