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1 час назад

СМИ: в Марселе в ходе ночных перестрелок погибли три человека

ТАСС

Не менее трех человек погибли в ходе трех массовых перестрелок на улицах Марселя в ночь на понедельник, ранения получили восемь человек. Об этом сообщил телеканал BFM.

В Марселе в ходе ночных перестрелок погибли три человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первая перестрелка произошла в 15-м округе на севере Марселя, в квартале Кастеллас, около полуночи (01:00 мск). Двое пострадавших умерли от полученных ранений, еще один находится в критическом состоянии. Чуть позже в том же округе, около квартала Эгалад, вблизи автострады А7, произошла вторая перестрелка, в результате которой ранения получили еще пять человек. Третье столкновение с применением огнестрельного оружия произошло примерно в 01:00 по местному времени (02:00 мск) во 2-м округе, на улице Венсена Леблана в центральной части города, где врачи и полицейские обнаружили одного погибшего и еще двух раненых в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие - молодые мужчины. Телеканал не уточнил предположительные мотивы участников перестрелок, однако сообщил, что инциденты произошли в районах, связанных с наркоторговлей.

В Марселе с начала года в ходе перестрелок уже погибли 13 человек, причем в большинстве случаев речь шла о сведении счетов между бандами наркоторговцев. Всего за 2022 год организованные преступные группы совершили в городе 28 убийств.

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