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20 минут назад

В Мелитополе произошел взрыв

Мария Иванова

Утром 3 апреля в Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

В Мелитополе произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.

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На месте происшествия работают экстренные службы, они выясняют обстоятельства взрыва.

Утром 2 апреля ВСУ обстреляли локомотивное депо Мелитополя из HIMARS. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что всего было выпущено семь ракет, шесть из них российская ПВО сбила в небе, один снаряд попал в депо.

Неделю назад в результате артиллерийского удара по Мелитополю пострадали четыре человека, также было частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы.

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