В Мелитополе произошел взрыв

Утром 3 апреля в Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

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По предварительной информации, на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, они выясняют обстоятельства взрыва.

Утром 2 апреля ВСУ обстреляли локомотивное депо Мелитополя из HIMARS. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что всего было выпущено семь ракет, шесть из них российская ПВО сбила в небе, один снаряд попал в депо.