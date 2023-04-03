В Мелитополе произошел взрыв

Утром 3 апреля в Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
По предварительной информации, на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы, они выясняют обстоятельства взрыва.
Утром 2 апреля ВСУ обстреляли локомотивное депо Мелитополя из HIMARS. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что всего было выпущено семь ракет, шесть из них российская ПВО сбила в небе, один снаряд попал в депо.
Неделю назад в результате артиллерийского удара по Мелитополю пострадали четыре человека, также было частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы.