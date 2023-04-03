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51 минуту назад

Минздрав РФ: число пострадавших от взрыва в кафе Петербурга составило 30 человек

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Минздрав России сообщил, что, по новым данным, число пострадавших из-за взрыва в кафе в Санкт-Петербурге составило 30 человек, 24 из которых доставлены в медучреждения, передает РИА Новости.

Минздрав РФ: число пострадавших от взрыва в кафе Петербурга составило 30 человек
Фото: 

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения задержана по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского. Она доставлена к следователю. Следствие считает, что Трепова принесла в кафе коробку со статуэткой, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Напомним, в кафе Санкт-Петербурга во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского произошел взрыв.

В результате происшествия погиб сам журналист, еще 24 человека пострадали. По подозрению в совершении подрыва разыскивали девушку, которая за несколько минут до взрыва вручила Татарскому статуэтку. По версии правоохранителей, внутри подарка могло находиться самодельное взрывное устройство.

Происшествия,Владлен Татарский,Минздрав РФ,
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