Минздрав РФ: число пострадавших от взрыва в кафе Петербурга составило 30 человек

Минздрав России сообщил, что, по новым данным, число пострадавших из-за взрыва в кафе в Санкт-Петербурге составило 30 человек, 24 из которых доставлены в медучреждения, передает РИА Новости.

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"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения задержана по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского. Она доставлена к следователю. Следствие считает, что Трепова принесла в кафе коробку со статуэткой, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Напомним, в кафе Санкт-Петербурга во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского произошел взрыв.